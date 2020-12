La Juve conferma: avviso di garanzia per Paratici per false informazioni al pm (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Juventus, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha confermato l’indiscrezione del Napolista e ha comunicato che “in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371-bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”. Nota della societàhttps://t.co/xVbbIRdpjU pic.twitter.com/t0NJimdBfi — JuventusFC (@Juventusfc) December 4, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lantus, con una nota sul proprio sito ufficiale, hato l’indiscrezione del Napolista e ha comunicato che “in data odierna è stata notificata a Fabioun’Informazione die sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371-bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato die confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”. Nota della societàhttps://t.co/xVbbIRdpjU pic.twitter.com/t0NJimdBfi —ntusFC (@ntusfc) December 4, 2020 L'articolo ilNapolista.

