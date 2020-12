Joe Anderson | indagato per corruzione e intimidazione

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Joeè tra i cinque accusati di presunti reati, inclusa la cospirazione per commetteree testimone di intimidazioni. il sindaco di Liverpool Joeè stato in prima linea nella risposta della città al coronavirus. Il sindacoarrestato in relazione a un’indagine sulla costruzione e pianificazione del piano regolatore della città. Joe