I giocatori NBA potranno farsi le canne: niente test a sorpresa sulla marijuana (Di venerdì 4 dicembre 2020) A causa delle circostanze insolite relative alla pandemia, l’NBA ha deciso di comune accordo con l’NBPA (il sindacato dei giocatori, ndr) di sospendere i test a sorpresa per la marijuana per tutta la stagione 2020/21 e concentrarci sui prodotti che alterano le prestazioni e sulle droghe d’abuso. Sono queste le parole del portavoce NBA Mike Bass, riportate dal giornalista del New York Times Marc Stein, con cui è stato annunciato uno storico accordo tra la lega e i giocatori, che in più di un’occasione sono stati trovati positivi a questo tipo di controlli. The NBA has officially suspended random marijuana testing for the 2020-21 season … — Marc Stein (@TheSteinLine) December 4, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) A causa delle circostanze insolite relative alla pandemia, l’NBA ha deciso di comune accordo con l’NBPA (il sindacato dei, ndr) di sospendere iper laper tutta la stagione 2020/21 e concentrarci sui prodotti che alterano le prestazioni e sulle droghe d’abuso. Sono queste le parole del portavoce NBA Mike Bass, riportate dal giornalista del New York Times Marc Stein, con cui è stato annunciato uno storico accordo tra la lega e i, che in più di un’occasione sono stati trovati positivi a questo tipo di controlli. The NBA has officially suspended randoming for the 2020-21 season … — Marc Stein (@TheSteinLine) December 4, 2020 L'articolo ilNapolista.

