Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis sta per diventare concorrente ufficiale? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Puntata importante quella di questa sera per Giacomo Urtis, guest star all'interno del Grande Fratello Vip 5. O dovremmo ormai dire ex guest satr? Oggi infatti, come anticipato da TVBlog, Urtis dovrebbe diventare a tutti gli effetti un concorrente del reality show dopo ben 20 giorni di immunità. Da questa sera, dunque, Giacomo Urtis potrebbe avere la facoltà di mandare ed essere mandato in nomination. Una bella sorpresa da parte del Grande Fratello Vip 5 visto che la permanenza di Urtis nella casa doveva essere temporanea. Il medico estetico dei vip, infatti, era entrato nella casa come ospite speciale per portare un po' di brio con chicche di gossip. Quando, però, era arrivato il ...

