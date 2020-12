GF Vip 5, Gregoraci: ritocchi si o no? Ecco la verità (Di venerdì 4 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle concorrenti del GF Vip 5 più chiacchierata di questa edizione del reality show più longevo della tv italiana. Si è parlato spesso del suo matrimonio naufragato con l’ex marito Flavio Briatore, del contratto prematrimoniale che sembra decadere in questo dicembre, del presunto flirt che ha con un uomo misterioso fuori dalla casa, al quale ha dedicato innumerevoli colpetti sul petto per fargli capire che lo stava pensando e, in ultimo, ma non per importanza, si è parlato molto del rapporto, o amicizia speciale se preferite, tra lei e Pier Paolo Pretelli che, però, sembra essere giunta al capolinea. Oggi, la showgirl e attuale concorrente del GF Vip 5, ha quaranta anni e mostra, doccia dopo doccia, un fisico che potrebbe benissimo fare invidia alle ventenni che sono anche all’interno della casa di Cinecittà con lei. Che sia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Elisabettaè sicuramente una delle concorrenti del GF Vip 5 più chiacchierata di questa edizione del reality show più longevo della tv italiana. Si è parlato spesso del suo matrimonio naufragato con l’ex marito Flavio Briatore, del contratto prematrimoniale che sembra decadere in questo dicembre, del presunto flirt che ha con un uomo misterioso fuori dalla casa, al quale ha dedicato innumerevoli colpetti sul petto per fargli capire che lo stava pensando e, in ultimo, ma non per importanza, si è parlato molto del rapporto, o amicizia speciale se preferite, tra lei e Pier Paolo Pretelli che, però, sembra essere giunta al capolinea. Oggi, la showgirl e attuale concorrente del GF Vip 5, ha quaranta anni e mostra, doccia dopo doccia, un fisico che potrebbe benissimo fare invidia alle ventenni che sono anche all’interno della casa di Cinecittà con lei. Che sia ...

Anthea14817677 : @ElisaHelle E invece si tesoro,la deve prendere Proprio positiva Perché solo i vip nei salottini sono con la Gregor… - interistadoc_ : RT @darveyfeels_: account che esce sempre gli spoiler ci dici se i vip eliminati hanno rinnovato il contratto e restano in studio fino a fe… - eeffettodomino : RT @darveyfeels_: account che esce sempre gli spoiler ci dici se i vip eliminati hanno rinnovato il contratto e restano in studio fino a fe… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci a Adua: “Parli male di me” - darveyfeels_ : account che esce sempre gli spoiler ci dici se i vip eliminati hanno rinnovato il contratto e restano in studio fin… -