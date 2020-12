GF Vip 5, Elisabetta e Francesco abbandonano: Tommaso distrutto (Di sabato 5 dicembre 2020) Nonostante le insistenze del padrone di casa Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2020 e dunque di non restare fino a febbraio, quando ci sarà la finalissima. Tuttavia, mentre l’ex moglie di Flavio Briatore resterà ancora fino a lunedì, trascorrendo almeno una giornata intera nel Cucurio assieme a Pierpaolo Pretelli (non per suo volere, ma per le insistenze del conduttore, che ha fatto di tutto per strapparle almeno questi tre giorni in più), Francesco è uscito subito. Inutile dirlo, in Casa ci sono stati fiumi di lacrime e chi ne ha risentito di più è stato ovviamente Tommaso Zorzi, che non è riuscito a trattenere la sua disperazione. Non solo, perché l’influencer si è arrabbiato perché il figlio di Alba Parietti non è voluto restare ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 5 dicembre 2020) Nonostante le insistenze del padrone di casa Alfonso Signorini,Gregoraci eOppini hanno deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2020 e dunque di non restare fino a febbraio, quando ci sarà la finalissima. Tuttavia, mentre l’ex moglie di Flavio Briatore resterà ancora fino a lunedì, trascorrendo almeno una giornata intera nel Cucurio assieme a Pierpaolo Pretelli (non per suo volere, ma per le insistenze del conduttore, che ha fatto di tutto per strapparle almeno questi tre giorni in più),è uscito subito. Inutile dirlo, in Casa ci sono stati fiumi di lacrime e chi ne ha risentito di più è stato ovviamenteZorzi, che non è riuscito a trattenere la sua disperazione. Non solo, perché l’influencer si è arrabbiato perché il figlio di Alba Parietti non è voluto restare ...

