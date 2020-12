Gabriel Garko e Gaetano Salvi presto sposi? Ecco il gossip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gabriel Garko si sposerà? Dopo il coming out di Gabriel Garko, è stata svelata anche una nuova relazione: è fidanzato con Gaetano Salvi. Secondo alcune indiscrezioni, pare che stiano già pensando di convolare a nozze e che si stiano conoscendo anche in famiglia. Così come si legge su Diva e Donna, sembra che la coppia stia pensando ad un’unione civile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@GabrielGarko official) L’INCONTRO CON LA MAMMA A ROMA I due piccioncini hanno trascorso insieme alla mamma di Garko tra le strade della città di Roma. Sono andati a pranzo insieme e poi al bar, sempre protetti dalla mascherina. CHI È Gaetano ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)si sposerà? Dopo il coming out di, è stata svelata anche una nuova relazione: è fidanzato con. Secondo alcune indiscrezioni, pare che stiano già pensando di convolare a nozze e che si stiano conoscendo anche in famiglia. Così come si legge su Diva e Donna, sembra che la coppia stia pensando ad un’unione civile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) L’INCONTRO CON LA MAMMA A ROMA I due piccioncini hanno trascorso insieme alla mamma ditra le strade della città di Roma. Sono andati a pranzo insieme e poi al bar, sempre protetti dalla mascherina. CHI È...

