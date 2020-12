Coronavirus, ancora 814 morti in 24 ore. Salgono i nuovi positivi: +24.099 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il bollettino del 4 dicembre Aumentano i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con meno tamponi. Stando agli ultimi dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 24.099 i nuovi positivi con 212.741 tamponi, contro i 23.225 nuovi casi registrati ieri con 226.729 tamponi. Scendono i decessi dopo il picco di 993 di ieri: sono 814 le morti per Covid registrate nelle ultime 24 ore. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è 3.567 (ieri era 3.597), ma stando ai dati del Ministero – che per la prima volta ha incluso nel Bollettino dei dati sul numero di nuovi ingressi in rianimazione in ogni regione – sono 201 i pazienti ricoverati in terapia intensiva da ieri, il maggior numero in Puglia (42) seguita dalla Lombardia (36). Il totale di persone ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il bollettino del 4 dicembre Aumentano i casi diin Italia nelle ultime 24 ore con meno tamponi. Stando agli ultimi dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 24.099 icon 212.741 tamponi, contro i 23.225casi registrati ieri con 226.729 tamponi. Scendono i decessi dopo il picco di 993 di ieri: sono 814 leper Covid registrate nelle ultime 24 ore. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è 3.567 (ieri era 3.597), ma stando ai dati del Ministero – che per la prima volta ha incluso nel Bollettino dei dati sul numero diingressi in rianimazione in ogni regione – sono 201 i pazienti ricoverati in terapia intensiva da ieri, il maggior numero in Puglia (42) seguita dalla Lombardia (36). Il totale di persone ...

