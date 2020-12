Catello Miotto, l’ex ballerino di Amici condannato per stupro: ha violentato l’ex moglie di un suo amico (Di venerdì 4 dicembre 2020) l’ex ballerino di Amici Catello Miotto è stato arrestato dalla polizia di Fano e condotto nel carcere dove dovrà scontare la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione per lo stupro commesso ai danni dell’ex moglie di un suo amico. Come scrive Il Messaggero, il reato è stato commesso il 27 febbraio del 2010 ma la condanna definitiva a suo carico è arrivata solo il 25 novembre scorso, in concomitanza proprio della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. I fatti successero a Bagnaia, località in provincia di Viterbo: l’ex ballerino del programma di Maria De Filippi si era recato a casa dell’amico per sfogarsi, ma aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)diè stato arrestato dalla polizia di Fano e condotto nel carcere dove dovrà scontare la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione per locommesso ai danni deldi un suo. Come scrive Il Messaggero, il reato è stato commesso il 27 febbraio del 2010 ma la condanna definitiva a suo carico è arrivata solo il 25 novembre scorso, in concomitanza proprio della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. I fatti successero a Bagnaia, località in provincia di Viterbo:del programma di Maria De Filippi si era recato a casa dell’per sfogarsi, ma aveva ...

