Achille Lauro: “Vivo da due anni nelle cantine e in studio. Non dormo fino alle 7 del mattino per creare” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Ogni giorno mi viene a noia quello che ho fatto il giorno prima e allora cambio“. Parole di Achille Lauro. Il cantante si è raccontato al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo nuovo album, 1920: tre inediti, due cover e due riletture di sua canzoni. Un progetto ambizioso: “Sono ossessionato dal creare: vivo da due anni fra studi e cantine, non dormo fino alle 7 del mattino e un giorno mi dirò che avrei dovuto vivere di più. Però con la scrittura mi sono autoanalizzato e curato”. Insomma, la figura di Achille Lauro si arricchisce di particolari vicini alla vita “dell’artista” che sta nell’immaginario di molti, fatta di decadenza e spinta verso la creazione come unica fonte di arricchimento e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Ogni giorno mi viene a noia quello che ho fatto il giorno prima e allora cambio“. Parole di. Il cantante si è raccontato al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo nuovo album, 1920: tre inediti, due cover e due riletture di sua canzoni. Un progetto ambizioso: “Sono ossessionato dal creare: vivo da duefra studi e, non7 dele un giorno mi dirò che avrei dovuto vivere di più. Però con la scrittura mi sono autoanalizzato e curato”. Insomma, la figura disi arricchisce di particolari vicini alla vita “dell’artista” che sta nell’immaginario di molti, fatta di decadenza e spinta verso la creazione come unica fonte di arricchimento e ...

FQMagazineit : Achille Lauro: “Vivo da due anni nelle cantine e in studio. Non dormo fino alle 7 del mattino per creare” - Annalis26458224 : RT @bulbina_: Jing Bell Rock di Achille Lauro feat Annalisa ha salvato il Natale 2020 - MARCO1356662232 : LE CASE ALLE MAURITIUS COSTRUITE DA IMPRESA EDILE'NELLO BRIONI'.. SARANNO 2 METRI IN ALTEZZA SOPRAELEVATE.. E SOTT… - xghconfaloni : RT @xsplendinvece: Anche oggi possiamo dichiarare che Achille Lauro ha messo le palle in testa a chiunque altro o qualcuno si offende? - xghconfaloni : RT @hugme_gg_mb: Annalisa e Achille Lauro il 2020 siete voi. -