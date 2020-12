10 giorni con Babbo Natale, la recensione: Natale on the road (Di venerdì 4 dicembre 2020) La recensione di 10 giorni con Babbo Natale, il sequel del fortunato 10 giorni senza mamma con cui Alessandro Genovesi firma una commedia sociale condita dalla magia della fiaba natalizia. Ve la ricordate la scombinata famiglia Rovelli di 10 giorni senza mamma? Lei, Giulia, che parte per Cuba per riconquistare un'indipendenza e una femminilità sbiadite dopo tredici anni di rinunce (anche lavorative) per dedicarsi ai tre figli, lui, Carlo, manager di successo, che si ritrova a fare da "mammo". Li avevamo lasciati a fare colazione in cucina, alle prese con un ritrovato equilibrio, con Giulia pronta a riprendere in mano la sua carriera e Carlo deciso a concedersi una pausa per trascorrere più tempo con la famiglia. Immaginate ora di riunirli in un camper e lanciarli in un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladi 10con, il sequel del fortunato 10senza mamma con cui Alessandro Genovesi firma una commedia sociale condita dalla magia della fiaba natalizia. Ve la ricordate la scombinata famiglia Rovelli di 10senza mamma? Lei, Giulia, che parte per Cuba per riconquistare un'indipendenza e una femminilità sbiadite dopo tredici anni di rinunce (anche lavorative) per dedicarsi ai tre figli, lui, Carlo, manager di successo, che si ritrova a fare da "mammo". Li avevamo lasciati a fare colazione in cucina, alle prese con un ritrovato equilibrio, con Giulia pronta a riprendere in mano la sua carriera e Carlo deciso a concedersi una pausa per trascorrere più tempo con la famiglia. Immaginate ora di riunirli in un camper e lanciarli in un ...

