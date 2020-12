T1 in partnership con Red Bull (Di giovedì 3 dicembre 2020) Red Bull e l’organizzazione Esport T1 sono in partnership per un accordo pluriennale. Red Bull ha annunciato l’accordo che coprirà tutti gli eventi in elenco dei T1, incluso League of Legends ovviamente. Insieme a titoli come VALORANT, Fortnite, PUBG Mobile ed altri, la partnership darà a T1 l’accesso all’infrastruttura per le presentazioni della Red Bull come Athlete Performance Center in Austria e Santa Monica, dove si allenano altri atleti della Red Bull come Max Verstappen, Leticia Bufoni e Fabio Wibmer. T1 è una grande aggiunta per la Red Bull anche perché è l’unica organizzazione ad aver vinto più di una volta i Worlds di League of Legends. Inoltre il T1 ha recentemente aggiunto Yang “Daeny” Dae-in e Lee “Zefa” Jae-min, i precedenti allenatori dei campioni del ... Leggi su esports247 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rede l’organizzazione Esport T1 sono inper un accordo pluriennale. Redha annunciato l’accordo che coprirà tutti gli eventi in elenco dei T1, incluso League of Legends ovviamente. Insieme a titoli come VALORANT, Fortnite, PUBG Mobile ed altri, ladarà a T1 l’accesso all’infrastruttura per le presentazioni della Redcome Athlete Performance Center in Austria e Santa Monica, dove si allenano altri atleti della Redcome Max Verstappen, Leticia Bufoni e Fabio Wibmer. T1 è una grande aggiunta per la Redanche perché è l’unica organizzazione ad aver vinto più di una volta i Worlds di League of Legends. Inoltre il T1 ha recentemente aggiunto Yang “Daeny” Dae-in e Lee “Zefa” Jae-min, i precedenti allenatori dei campioni del ...

Ultime Notizie dalla rete : partnership con I T1 mettono le ali: è partnership con Red Bull eSportsMag Energia, il settore guida lo sviluppo sostenibile per un italiano su tre

Per più di un italiano su tre (36%) il settore energetico trainerà la transizione verso uno sviluppo sostenibile ma per il 26% dei cittadini teme ...

Turismo: strani hotel nel mondo per esperienze da vivere con il ritorno alla normalità

ROMA - In attesa di tornare a viaggiare non resta che sognare e raccogliere idee di viaggio quando torneremo alla normalità dopo l’emergenza sanitaria e con l’arrivo imminente del vaccino. Ecco alcune ...

