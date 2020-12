Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico. Conte: “Abbiamo piegato la curva. L’Rt è già sotto a 1 ma dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate a livello di rischio dei territori. Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi riportando L’Rt sotto l’1, continuando in questo modo tutte le regioni saranno gialle, in prossimità delle feste natalizie”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dedicata al Dpcm di Natale. “Stiamo evitando un lockdown generalizzato”, ha aggiunto il premier annunciando “ulteriori restrizioni limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio”. La strada per uscire dalla pandemia – ha aggiunto – è ancora lunga, dobbiamo scongiurare una terza ondata a gennaio. dobbiamo continuare a lungo su questa strada, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate a livello di rischio dei territori. Nel giro di un mese abbiamoladei contagi riportandol’1, continuando in questo modo tutte le regioni saranno gialle, in prossimità delle feste natalizie”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa dedicata al Dpcm di. “Stiamo evitando un lockdown generalizzato”, ha aggiunto il premier annunciando “ulteriori restrizioni limitate dal 21 dicembre al 6. La strada per uscire dalla pandemia – ha aggiunto – è ancora lunga,scongiurare unaa gennaio.continuare a lungo su questa strada, ...

insopportabile : Natale senza parenti: giusto o sbagliato non lo so, so solo che sarà dura per i miei genitori anziani, per noi figl… - RobTallei : Sottosegretaria @szampa56 a @SkyTG24: per gli italiani che rientrano dall'estero ci sarà solo obbligo di tampone (a… - Cucina_Italiana : Come sarà, sarà. Ma certo questa non mancherà #Natale ?? - Noovyis : (Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico. Conte: “Abbiamo piegato la curva. L’Rt è già sotto a 1 ma dobbiamo… - LobbaLuisa : RT @LaNotiziaTweet: Sarà un #Natale diverso, ma non meno autentico. #Conte: “Abbiamo piegato la curva. L’Rt è già sotto a 1 ma dobbiamo evi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Natale Coronavirus, Richeldi (Cts): «Le misure funzionano. Sarà l’ultimo Natale con queste privazioni» Corriere della Sera