Sanremo 2022 | la conduzione potrebbe parlare partenopeo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –esserci un cambiamento nelladia partire dall’edizione del. La prossima vedrà ancora Amadeus al timone della kermesse musicale, ma la successiva. Spunta, infatti, la candidatura di Massimo Ranieri durante la presentazione dell’ultimo album dell’artista napoletano. Ranieri ha allontanato l’ipotesi di partecipare come concorrente, dicendosi invece interessato a una. “Sono vecchio perin gara, largo ai giovani“, ha dichiarato il cantante, “lo farei più come conduttore che da direttore artistico. Mi piacerebbe molto condurlo, magari con qualcuno accanto a me che mi aiuti. Il conduttore al 99% lo farei, se me lo ...