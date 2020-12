Librerie contro Amazon per l’iniziativa Un click per la scuola. “Ci uccide, il colosso punta al monopolio con una concorrenza sleale” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Le scuole non sponsorizzino gli acquisti su Amazon”. A lanciare l’Sos è il sindacato italiano librai e cartolibrai che, nei giorni scorsi, ha preso carta e penna per scrivere una lettera alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina denunciando l’atteggiamento dei dirigenti scolastici che, pur di ottenere dei crediti per gli istituti, invitano le famiglie a comprare sulla piattaforma di commercio elettronico statunitense. “In questi giorni – scrive il coordinatore nazionale del sindacato Ermanno Anselmi – continuano a ripetersi le segnalazioni riguardanti sollecitazioni istituzionali scritte, emesse da istituti comprensivi e singole scuole, statali e paritarie, che invitano le famiglie ad effettuare acquisti sulla piattaforma Amazon. Riteniamo gravissimo che soggetti pubblici intervengano in modo così palesemente scorretto sulle normali dinamiche della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Le scuole non sponsorizzino gli acquisti su”. A lanciare l’Sos è il sindacato italiano librai e cartolibrai che, nei giorni scorsi, ha preso carta e penna per scrivere una lettera alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina denunciando l’atteggiamento dei dirigenti scolastici che, pur di ottenere dei crediti per gli istituti, invitano le famiglie a comprare sulla piattaforma di commercio elettronico statunitense. “In questi giorni – scrive il coordinatore nazionale del sindacato Ermanno Anselmi – continuano a ripetersi le segnalazioni riguardanti sollecitazioni istituzionali scritte, emesse da istituti comprensivi e singole scuole, statali e paritarie, che invitano le famiglie ad effettuare acquisti sulla piattaforma. Riteniamo gravissimo che soggetti pubblici intervengano in modo così palesemente scorretto sulle normali dinamiche della ...

