La crisi climatica sta cambiando la società (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Nove giovani italiani su dieci riconoscono come la crisi climatica stia modificando la società e, anche se solo il 19% si definisce 'attivista', il 74% si dice attento e interessato al tema. In particolare, il 50% ritiene che quello del clima sia il problema più urgente da affrontare, seguito dall'inquinamento (30%) e dal mondo animale (8%). Sono soltanto alcuni dei dati che emergono da 'Time to Question', la mega-inchiesta realizzata da Arte in collaborazione con Nhk World Japan per capire come i giovani affrontano le questioni ambientali e climatiche, ma anche come vedono la società, l'economia e la politica del XXI secolo. Oltre 400mila europei tra i 18 e i 35 anni hanno risposto (a maggio 2020) alle 132 domande del sondaggio online e un team di sociologi ha poi valutato più di 40 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Nove giovani italiani su dieci riconoscono come lastia modificando lae, anche se solo il 19% si definisce 'attivista', il 74% si dice attento e interessato al tema. In particolare, il 50% ritiene che quello del clima sia il problema più urgente da affrontare, seguito dall'inquinamento (30%) e dal mondo animale (8%). Sono soltanto alcuni dei dati che emergono da 'Time to Question', la mega-inchiesta realizzata da Arte in collaborazione con Nhk World Japan per capire come i giovani affrontano le questioni ambientali e climatiche, ma anche come vedono la, l'economia e la politica del XXI secolo. Oltre 400mila europei tra i 18 e i 35 anni hanno risposto (a maggio 2020) alle 132 domande del sondaggio online e un team di sociologi ha poi valutato più di 40 ...

Energia, il settore guida lo sviluppo sostenibile per un italiano su tre

(Teleborsa) - Per più di un italiano su tre (36%) il settore energetico trainerà la transizione verso uno sviluppo sostenibile ma per il 26% dei cittadini teme che "la transizione energetica non avrà ...

