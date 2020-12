'Gabriel Garko fa sul serio e pensa (già) al matrimonio: tutti i dettagli' (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'attore torinese ha già fatto le dovute presentazioni in famiglia: il nuovo fidanzato Gaetano e la mamma si sono conosciuti in un bar a Roma Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'attore torinese ha già fatto le dovute presentazioni in famiglia: il nuovo fidanzato Gaetano e la mamma si sono conosciuti in un bar a Roma

theo_krispin : RT @gayit: Gabriel Garko ha presentato Gaetano Salvi in famiglia: sarà presto unione civile? - Gpzap2 : Gabriel Garko ha presentato Gaetano Salvi in famiglia: sarà presto unione civile? - gattorosarosa : RT @gayit: Gabriel Garko ha presentato Gaetano Salvi in famiglia: sarà presto unione civile? - gayit : Gabriel Garko ha presentato Gaetano Salvi in famiglia: sarà presto unione civile? - DrApocalypse : Gabriel Garko ha presentato Gaetano Salvi in famiglia: sarà presto unione civile? -