Dpcm Natale, stop a mobilità tra regioni: 25, 26 e 1 gennaio vietata anche tra i Comuni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiEntrerà in vigore da domani, venerdì 4 dicembre, il nuovo Dpcm. Il coniglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che permette all’esecutivo di fermare gli spostamenti tra le regioni. Si allunga la durata della validità delle misure anti-Covid: da 30 a 50 giorni. Sarà vietato viaggiare tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, sarà vietato lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio: vietato recarsi nelle seconde case. Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino seguente. La bozza del Dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid deve essere inviata alle regioni perché abbiano tempo per formulare rilievi prima ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiEntrerà in vigore da domani, venerdì 4 dicembre, il nuovo. Il coniglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che permette all’esecutivo di fermare gli spostamenti tra le. Si allunga la durata della validità delle misure anti-Covid: da 30 a 50 giorni. Sarà vietato viaggiare tra ledal 21 dicembre al 6, sarà vietato lo spostamento tranelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1: vietato recarsi nelle seconde case. Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino seguente. La bozza delcon le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid deve essere inviata alleperché abbiano tempo per formulare rilievi prima ...

