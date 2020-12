Dl Agosto | Consulenti | ecco faq su esonero versamento contributi per aziende senza cig

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Labitalia) - L'articolo 3 del decreto legge n. 104/2020, cosiddetto decreto '', al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, riconosce in via eccezionale l'daldeiprevidenziali ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge n. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'è fruibile per un periodo massimo di quattro mesi ed entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi citati, con esclusione dei premi edovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base ...