CSKA Mosca – Wolfsberg | gli austriaci sono secondi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La gara sentenzia l’uscita dei russi dalla competizione e concede il secondo posto agli. Decideuna rete al 22? di Vizinger. Ora glihanno a disposizione due risultati su tre per il match contro il Feyenoord. Che scelte hanno fatto i tecnici? 4-2-3-1 per Viktor Goncharenko. Akinfeev tra i pali, con la difesa formata da Zainutdinov, Diveev, Magnusson e Schennikov. Mediana con Maradishvili e Oblyakov. Sulla trequarti agiscono Kuchaev, Vlasic e Akhmetov. In avanti c’è Chalov.Rispondono glidi Ferdinand Feldhofer con un 4-3-1-2. Kofler in porta.Pacchetto difensivo composto da Novak, Baumgartner, Lochoshvili e Scherzer. Tafarner, Leitgeb e Sprangler si sistemano a centrocampo. Liendl agisce dietro le punte Peretz e Vizinger. ...