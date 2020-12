Como, nel 2020 per effetto del lockdown calano gli interventi dei Vigili del Fuoco (Di giovedì 3 dicembre 2020) Como, 3 dicembre 2020 - Il 2020 è stato un anno impegnativo per i Vigili del Fuoco di Como che oltre all'attività ordinaria si sono dovuti occupare di interventi di sanificazione per il Covid . Dall'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020), 3 dicembre- Ilè stato un anno impegnativo per ideldiche oltre all'attività ordinaria si sono dovuti occupare didi sanificazione per il Covid . Dall'...

Stevegerr1 : RT @andrea_pecchia: Nel nuovo #dpcm saranno consentite le passeggiate fra #Como e #Fano, ma solo per motivi familiari #ComoFano #dpcm3dice… - eferrari17 : RT @DoraEbasta: Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi da Como a Fano per sbollire la rabbia. Per far sbollire la mia di una vita intera… - infoiteconomia : Istat, prevista contrazione Pil 2020 8,9%, +4% nel 2021 – Corriere di Como - Zcfnews : Pro Sesto – Como LIVE!!! : Serie C Girone A 10^ Giornata di recupero ore 15 .00 (Il video è visibile solo nel per… - giudiiiiiiiii : RT @Joe911S: @giudiiiiiiiii @lucabattanta concordo, infatti io, da Como andrò nel bergamasco o il 25 o il 26. -