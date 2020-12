Bioreef, gusci delle vongole trasformate in nursery per i pesci (di C. Cioffi) (Di giovedì 3 dicembre 2020) (di Carmela Cioffi) Davanti a uno spaghetto alle vongole sono essenzialmente due le “tecniche” che usiamo per assaporare i frutti di mare: c’è chi li stacca subito tutti dai gusci, mettendo i “cocci” da parte, e chi si adopera ad estrarli lentamente, forchettata dopo forchettata. Il risultato finale è, però, il medesimo: una montagnola di gusci che, nel migliore dei casi, finirà nella frazione dell’umido della nostra cucina. E se, invece, ci fosse la possibilità di farli ritornare al mare, di trasformare i gusci da rifiuto a nursery per pesci? Ci hanno pensato i ricercatori del Cursa, il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e l’Ambiente: nell’ambito di un progetto finanziato dal Mipaaf, in due anni hanno progettato e costruito, attraverso la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) (di Carmela) Davanti a uno spaghetto allesono essenzialmente due le “tecniche” che usiamo per assaporare i frutti di mare: c’è chi li stacca subito tutti dai, mettendo i “cocci” da parte, e chi si adopera ad estrarli lentamente, forchettata dopo forchettata. Il risultato finale è, però, il medesimo: una montagnola diche, nel migliore dei casi, finirà nella frazione dell’umido della nostra cucina. E se, invece, ci fosse la possibilità di farli ritornare al mare, di trasformare ida rifiuto aper? Ci hanno pensato i ricercatori del Cursa, il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e l’Ambiente: nell’ambito di un progetto finanziato dal Mipaaf, in due anni hanno progettato e costruito, attraverso la ...

HuffPostItalia : Bioreef, gusci delle vongole trasformate in nursery per i pesci (di C. Cioffi) -

Ultime Notizie dalla rete : Bioreef gusci Bioreef, gusci delle vongole trasformate in nursery per i pesci (di C. Cioffi) L'HuffPost Bioreef, gusci delle vongole trasformate in nursery per i pesci (di C. Cioffi)

(di Carmela Cioffi) Davanti a uno spaghetto alle vongole sono essenzialmente due le “tecniche” che usiamo per assaporare i frutti di mare: c’è chi li stacca subito tutti da ...

(di Carmela Cioffi) Davanti a uno spaghetto alle vongole sono essenzialmente due le “tecniche” che usiamo per assaporare i frutti di mare: c’è chi li stacca subito tutti da ...