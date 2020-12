Bebe Vio multata: era al bar con amici oltre il coprifuoco (Di giovedì 3 dicembre 2020) Multa per Bebe Vio, che non avrebbe rispettato l’orario di coprifuoco stabilito per il Covid. La popolare campionessa paralimpica è stata sanzionata perché alle otto di sera si trovava ancora in compagnia di amici a bere all’interno di un locale di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, città natale della schermitrice. Il coprifuoco attualmente in vigore, lo ricordiamo, scatta alle 18. L’episodio, come riportano fonti di stampa, risalirebbe allo scorso 29 novembre. Il locale avrebbe dovuto essere chiuso al pubblico già da due ore, potendo svolgere solo attività d’asporto o a domicilio. Ad avvertire i carabinieri sono stati alcuni residenti. Non una bella figura per la schermitrice classe 1997, campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale. Per Bebe Vio e gli altri commensali, ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Multa perVio, che non avrebbe rispettato l’orario distabilito per il Covid. La popolare campionessa paralimpica è stata sanzionata perché alle otto di sera si trovava ancora in compagnia dia bere all’interno di un locale di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, città natale della schermitrice. Ilattualmente in vigore, lo ricordiamo, scatta alle 18. L’episodio, come riportano fonti di stampa, risalirebbe allo scorso 29 novembre. Il locale avrebbe dovuto essere chiuso al pubblico già da due ore, potendo svolgere solo attività d’asporto o a domicilio. Ad avvertire i carabinieri sono stati alcuni residenti. Non una bella figura per la schermitrice classe 1997, campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale. PerVio e gli altri commensali, ...

