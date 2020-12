Rosita Celentano | la ricordate da ragazza? Meravigliosa | uguale a mamma Claudia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi è una donna affascinante, in passato è stata una fanciulla, lada? Ecco lo scatto che ha pubblicato su Instagram. La primogenita del cantante Adriano,è oggi una donna matura e molto affascinante ma lada? A quanto pare la bellezza diè un’eredità L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

sminkionauta : @VVMM891 @stillers1971 @PanzerUberAlles @sunday_ky @Onda_CalabraII È colpa di Scarpini? Chi ha preparato la partita… - BaesiGianpiero : @Drittorovescio_ Ci mancava anche il giudizio di Rosita Celentano! A Del Debbio non resta che invitare Vanna Marchi! - MaschilistaTv : La7 - SALVATORE MARINO #maschio100% rosita Celentano--SCOOP TV TEMA M... - MaschilistaTv : La7 maschio100% rosita Celentano - Drittorovescio_ : La polemica: “Pochi test sul vaccino, è sicuro?” #Drittoerovescio -

Ultime Notizie dalla rete : Rosita Celentano

MeteoWeek

La primogenita di Adriano Celentano, Rosita, ha pubblicato una bellissima dedica per il grande Molleggiato: ecco cosa ha scritto ...Dopo “Ballando con le Stelle”, Rosalinda Celentano si emoziona per la lettera di mamma Claudia Mori in diretta tv.