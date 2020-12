Per fermare il Covid le vacanze di Natale dovrebbero essere più lunghe. Il (Di mercoledì 2 dicembre 2020) rientro in classe, fissato al 7 gennaio, andrebbe posticipato. L'idea viene dalla Commissione Ue in una bozza di linee guida ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) rientro in classe, fissato al 7 gennaio, andrebbe posticipato. L'idea viene dalla Commissione Ue in una bozza di linee guida ...

matteosalvinimi : ??Divieto di spostamento tra regioni dal 20 dicembre al 6 gennaio, #patrimoniale su casa e risparmi, Camera impegna… - matteosalvinimi : 520mila euro per artisti, musei, biblioteche e luoghi di cultura in genere: le #Marche passano dalle parole ai fatt… - amnestyitalia : #Egitto: fermare la ritorsione nei confronti dell’Iniziativa egiziana per i diritti della persona @EIPR e rilasciar… - matteocassa2 : RT @amnestyitalia: Oggi Ahmadreza Djalali sarà trasferito nella prigione di Raja'i Shahr per procedere con l’esecuzione. Chiediamo a @khame… - NassimB86 : RT @amnestyitalia: Oggi Ahmadreza Djalali sarà trasferito nella prigione di Raja'i Shahr per procedere con l’esecuzione. Chiediamo a @khame… -