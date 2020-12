Morte Beau Solomon: Massimo Galioto assolto in secondo grado (Di giovedì 3 dicembre 2020) A distanza di 4 anni da quella tragica notte del 30 giugno 2016, per la Morte di Beau Solomon non c’è un colpevole. Il motivo? L’assoluzione in secondo grado dell’unico sospettato, Massimo Galioto. L’ex militare e punkabbestia 45enne, in carcere per l’omicidio di un uomo di 38 anni, è stato riconosciuto non colpevole. Massimo Galioto assolto in secondo grado Per la Morte di Beau Solomon, la procura generale aveva chiesto 18 anni per Massimo Galioto, l’accusa era quella di omicidio preterintenzionale. Una richiesta differente rispetto a quella del processo di primo grado, dove ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) A distanza di 4 anni da quella tragica notte del 30 giugno 2016, per ladinon c’è un colpevole. Il motivo? L’assoluzione indell’unico sospettato,. L’ex militare e punkabbestia 45enne, in carcere per l’omicidio di un uomo di 38 anni, è stato riconosciuto non colpevole.inPer ladi, la procura generale aveva chiesto 18 anni per, l’accusa era quella di omicidio preterintenzionale. Una richiesta differente rispetto a quella del processo di primo, dove ...

