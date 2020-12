L'Alligatore, stasera su Rai2 la seconda puntata: la trama (Di mercoledì 2 dicembre 2020) stasera su Rai2, alle 21:20, torna L'Alligatore, la serie tv crime con protagonista Matteo Martari, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto: la trama della seconda puntata. stasera su Rai2, alle 21:20, torna, con la seconda puntata, L'Alligatore, la serie crime tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto, diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. La trama del secondo appuntamento svela che un giovane, fermato dalla polizia all'aeroporto di Venezia, viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione "Zodiaco". I poliziotti si recano all'appuntamento e, quando Nazzareno Corradi bussa alla porta della stanza, lo arrestano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)su, alle 21:20, torna L', la serie tv crime con protagonista Matteo Martari, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto: ladellasu, alle 21:20, torna, con la, L', la serie crime tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto, diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. Ladel secondo appuntamento svela che un giovane, fermato dalla polizia all'aeroporto di Venezia, viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione "Zodiaco". I poliziotti si recano all'appuntamento e, quando Nazzareno Corradi bussa alla porta della stanza, lo arrestano ...

Alligatorefanpg : RT @talido4U: Stasera su @RaiDue alle 21,20 #Alligatore. Paesaggi nuovi e minacce di morte in dialetti mai sentiti in tv. Gli attori son… - strraffaella : @BenissimoVa Il mio preferito è 'Love actually',ma aspetto ancora qualche giorno prima di rivederlo per la 18972385… - Irene_Silmarien : Stasera in TV c'é il #MatteoMartari nazionale con una #fictionrai che si pone l'obiettivo di essere innovativa, gra… - MassimoCarlotto : RT @talido4U: Stasera su @RaiDue alle 21,20 #Alligatore. Paesaggi nuovi e minacce di morte in dialetti mai sentiti in tv. Gli attori son… - cinemaniaco_fb : ?????????????? L'Alligatore, stasera su Rai2 la seconda puntata: la trama -