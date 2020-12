Hong Kong, nuovo giro di vite: Joshua Wong condannato a 13 mesi carcere. 'Giorni duri, non molleremo' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Joshua Wong, tra gli attivisti pro democrazia più noti di Hong Kong, è stato condannato a 13,5 mesi di carcere per aver guidato nel 2019 una manifestazione illegale davanti al quartier generale della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 dicembre 2020), tra gli attivisti pro democrazia più noti di, è statoa 13,5diper aver guidato nel 2019 una manifestazione illegale davanti al quartier generale della ...

NicolaPorro : Domani si celebrerà il processo a ???????????? ????????, colpevole di aver manifestato per la democrazia. L'Occidente, conniv… - amnestyitalia : #HongKong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, ex membri del disciolto partito Demosisto, sono stati condannati per… - Agenzia_Ansa : Hong Kong: Joshua #Wong condannato a 13,5 mesi carcere Per manifestazione illegale, 10 e 7 mesi a Agnes Chow e Ivan… - PetretRita : RT @amnestyitalia: #HongKong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, ex membri del disciolto partito Demosisto, sono stati condannati per il lo… - blackemeraldsky : RT @amnestyitalia: #HongKong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, ex membri del disciolto partito Demosisto, sono stati condannati per il lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, ecco gli effetti (inaspettati) delle sanzioni americane Formiche.net Heather Parisi e l’attacco choc al figlio per il flirt con Diego Armando Maradona: “Basta perfidie, ecco la verità”

È morto il suo amante di gioventù… peccato che lui fosse sposato”. La risposta di Heather, che vive da anni a Hong Kong con il marito Umberto Maria Arcolin e i gemelli Dylan e Elizabeth, non si è ...

Alimentare. A Singapore si potrà mangiare pollo prodotto in laboratorio

Autorizzata la vendita della "carne coltivata" di Eat Just: la startup americana la ottiene replicando cellule muscolari animali. Si inizia con delle crocchette (costosissime) ...

È morto il suo amante di gioventù… peccato che lui fosse sposato”. La risposta di Heather, che vive da anni a Hong Kong con il marito Umberto Maria Arcolin e i gemelli Dylan e Elizabeth, non si è ...Autorizzata la vendita della "carne coltivata" di Eat Just: la startup americana la ottiene replicando cellule muscolari animali. Si inizia con delle crocchette (costosissime) ...