Harry Styles risponde a quel #bringbackmanlymen mangiando una banana

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Bring back manlty men: riportiamo indietro gli uomini mascolini perché «una società senza uomini forti non può sopravvivere». Queste le parole di Candace Owens, attivista conservatrice statunitense, che all’uscita delle celebre copertina Vogue che ha visto protagonistacon abiti femminili ha definito la questione un attacco definitivo alla mascolinità. Lo scopo diè uno solo: abbattere i dogmi dettati dalla mascolinità tossica. Candace Owens non lo ha capito, lo ha criticato e ha coniato un motto – “Bring back manly men”, appunto – che oggiha fatto proprio prendendosi gioco della fonte. There is no society that can survive without strong men. The East knows this. In the west, the steady feminization of our men at the same time that Marxism is being taught to our ...