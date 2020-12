Giffoni, al via la Winter Edition interamente digitale. (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ai nastri di partenza la Winter Edition di Giffoni 50, dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10, con un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma anche per ragazzi e ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ai nastri di partenza ladi50, dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10, con un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma anche per ragazzi e ...

zazoomblog : Giffoni al via la Winter Edition interamente digitale. - #Giffoni #Winter #Edition #interamente - GazzettaSalerno : Giffoni, al via la Winter Edition interamente digitale. - NapoliTime : Al via la 50^ edizione di Giffoni ‘winter edition’ - PasqualeVespa : Al via la 50^ edizione di Giffoni ‘winter edition’ - radioalfa : A Giffoni Sei Casali concluso l’intervento sulla SP 26/b -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni via Giffoni, al via la Winter Edition interamente digitale. — Gazzetta di Salerno Gazzetta di Salerno Giffoni, al via la Winter Edition interamente digitale.

Ai nastri di partenza la Winter Edition di Giffoni 50, dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10, con un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma anche per ragazzi e youn ...

Il Giffoni riparte con una Winter Edition tutta virtuale

A dicembre il Giffoni riparte con un'edizione invernale virtuale. Il festival promette esperienze adatte a tutta la famiglia e a tutte le età.

Ai nastri di partenza la Winter Edition di Giffoni 50, dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10, con un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma anche per ragazzi e youn ...A dicembre il Giffoni riparte con un'edizione invernale virtuale. Il festival promette esperienze adatte a tutta la famiglia e a tutte le età.