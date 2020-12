Gessica Notaro “tenta” i follower: “Cosa vorreste vedere di me?” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gessica Notaro si mostra “senza filtri” sul suo profilo Instagram e propone una sorta di sondaggio al suo pubblico virtuale. Solo qualche giorno fa Gessica Notaro mostrava per la prima volta il suo viso deturpato dopo l’aggressione da parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata con l’acido e che per questo è stato condannato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)si mostra “senza filtri” sul suo profilo Instagram e propone una sorta di sondaggio al suo pubblico virtuale. Solo qualche giorno famostrava per la prima volta il suo viso deturpato dopo l’aggressione da parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata con l’acido e che per questo è stato condannato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

JessePrize6 : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - Erianna171 : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - lisadagliocchib : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - PoggiVeru : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - meryanne61 : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… -