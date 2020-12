Dpcm di Natale, restano i tre colori per le Regioni. Ristoranti aperti a pranzo nei giorni di festa? Si tratta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La giornata di passione della maggioranza non smuove il governo dall’impianto del Dpcm, messo definitivamente a punto nella nottata di martedì. Apre a qualche spiraglio su aperture e deroghe sugli spostamenti, ma è “altamente improbabile”, come spiega a Huffpost una fonte che lavora al dossier, che i punti principali vengano cambiati. Dunque a partire dal 4 dicembre verrà confermata la divisione nelle tre fasce di rischio per le Regioni (gialla, arancione e rossa), rimarrà il coprifuoco dalle 22 con la possibilità per i negozi di rimanere aperti fino alle 21, Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 18 e gli impianti sciistici non potranno aprire. Dal 21 dicembre e fino all’Epifania scatteranno misure speciali destinate alle feste, alcune delle quali già stabilite nel decreto varato dal Consiglio dei ministri questa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La giornata di passione della maggioranza non smuove il governo dall’impianto del, messo definitivamente a punto nella nottata di martedì. Apre a qualche spiraglio su aperture e deroghe sugli spostamenti, ma è “altamente improbabile”, come spiega a Huffpost una fonte che lavora al dossier, che i punti principali vengano cambiati. Dunque a partire dal 4 dicembre verrà confermata la divisione nelle tre fasce di rischio per le(gialla, arancione e rossa), rimarrà il coprifuoco dalle 22 con la possibilità per i negozi di rimanerefino alle 21,e bar dovranno chiudere alle 18 e gli impianti sciistici non potranno aprire. Dal 21 dicembre e fino all’Epifania scatteranno misure speciali destinate alle feste, alcune delle quali già stabilite nel decreto varato dal Consiglio dei ministri questa ...

