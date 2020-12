Covid – Uk dà il via libera al vaccino di Pfizer Critiche dell’Ema | che avverte dei rischi | “La nostra procedura richiede più controlli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il primo viaal mondo all’uso delcontro il-19 die BioNTech arriva dal Regno Unito, che sarà così uno dei primi a vaccinare la sua popolazione. L’approvazione del trattamento è arrivata dalla Mhra, l’agenzia regolatrice dei farmaci inglese. Ma l’Ema, organismo di vigilanza sui farmaci dell’Unione Europea, ha accolto con freddezza la decisione di Londra, presa in tempi record: i legislatori, riporta Reuters, hanno infatti messo in guardia dall’approvazione frettolosa dei vaccini e ha affermato che la suapiù lunga per approvare i vaccini era più appropriata poiché era basata su più prove eva più controlli rispetto alladi emergenza scelta dalla Gran Bretagna. Peter Liese, eurodeputato che rappresenta la Cdu a ...