**Coronavirus: Iv lotta ma non la spunta, resta stop spostamento Comuni in superfestivi** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Un diverbio acceso, da un lato la ministra e capo delegazione di Iv al governo Teresa Bellanova, dall'altro il resto del governo. Ad accendere la miccia il divieto di spostamento tra i Comuni, dunque anche all'interno della stessa Regione, nei superfestivi: Natale, Santo Stefano e Capodanno. La 'pasionaria' renziana lotta ma non la spunta. "Se abbassassimo la guardia adesso correremmo un rischio troppo alto, non possiamo permettercelo...", ragiona il premier con i ministri, riportano alcuni presenti all'Adnkronos. Alla fine il dl passa con il divieto di spostamento, dal 21 al 6 tra Regioni diverse e nei superfestivi anche tra Comuni della stessa Regione. Iv non la spunta, resta la linea dura. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Un diverbio acceso, da un lato la ministra e capo delegazione di Iv al governo Teresa Bellanova, dall'altro il resto del governo. Ad accendere la miccia il divieto ditra i, dunque anche all'interno della stessa Regione, nei superfestivi: Natale, Santo Stefano e Capodanno. La 'pasionaria' renzianama non la. "Se abbassassimo la guardia adesso correremmo un rischio troppo alto, non possiamo permettercelo...", ragiona il premier con i ministri, riportano alcuni presenti all'Adnkronos. Alla fine il dl passa con il divieto di, dal 21 al 6 tra Regioni diverse e nei superfestivi anche tradella stessa Regione. Iv non lala linea dura.

danpoggio : RT @AnnaAscani: Il #vaccino è un traguardo determinante per la lotta al #Coronavirus, ma anche un passaggio decisivo per tutti noi. Come ha… - AnnaAscani : Il #vaccino è un traguardo determinante per la lotta al #Coronavirus, ma anche un passaggio decisivo per tutti noi.… - MonacoTribuneIT : L’1 dicembre è stata la giornata mondiale della lotta contro l’AIDS. In questa occasione, la Principessa Stéphanie… - soyanna72 : RT @WCostituzione: 18/10/2019: 14 gg prima del primo infetto da #coronavirus, fra New York e Davos ci fu un'esercitazione collaborativa fra… - RaiperilSociale : #Aiuta la @DPCgov a sostenere il Sistema Sanitario nella lotta al #Coronavirus. Puoi donare attraverso le seguent… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus lotta Dalla peste al Covid-19, il libro che racconta l'eterna lotta dell'uomo contro virus e batteri InSanitas.it Il governo approva il decreto Covid: divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Attesa per il nuovo Dpcm

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Covid, che tra i suoi effetti ha anche quello di estendere la durata dei Dpcm fino a 50 giorni. Si tratta della cornice normativa dentro alla quale s' ...

Covid, il 54% degli operatori sanitari ha bisogno di supporto psicologico

"Sono numeri che raccontano il dietro le quinte della lotta al Covid 19, quelli raccolti ed elaborati in uno studio condotto durante la prima ondata di emergenza sanitaria - si legge nella nota ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Covid, che tra i suoi effetti ha anche quello di estendere la durata dei Dpcm fino a 50 giorni. Si tratta della cornice normativa dentro alla quale s' ..."Sono numeri che raccontano il dietro le quinte della lotta al Covid 19, quelli raccolti ed elaborati in uno studio condotto durante la prima ondata di emergenza sanitaria - si legge nella nota ...