"Ci voleva proprio!". WhatsApp, la novità stavolta è utilissima: "Non sbaglieremo mai più gruppo"

Se anche voi usate per ogni piccola cosa WhatsApp, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale, sappiate che è in arrivo una simpaticissima novità. Infatti nei prossimi giorni arriveranno alcune novità sul servizio di messaggistica di Cupertino in relazione agli sfondi delle chat, alla funzione di ricerca per gli sticker e a un nuovo pacchetto di sticker animati. Ma di cosa parliamo in particolare? In pratica sarà possibile utilizzare sfondi personalizzati in ogni singola chat, che dovrebbe aiutare anche a ridurre la possibilità di scrivere nella chat sbagliata (nel caso si possono usare sfondi predefiniti di diversi colori). Ma ci sarà pure una galleria di sfondi più ricca e aggiornata, con nuove immagini provenienti da tutto il mondo che raffigurano la natura e l'architettura, e la possibilità di impostare sfondi diversi ...

