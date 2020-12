A Limatola sarà un Natale all’insegna della solidarietà

Leggi su anteprima24

E' quello promosso, con il patrocinio del Comune, dai "ragazzi di Wood artist" e dalla Cooperativa sociale "Il fiorevita Onlus". Nei giorni scorsi è stato posizionato, nello spazio antistante il Municipio, una piccola struttura in legno, che riproduce la forma di un alberello natalizio, realizzata da due giovani del luogo – Ersilio Suppa e Ivan Magliocca. Presso il manufatto in questione, quanti vorranno potranno appendere i tronchetti della speranza dopo aver fatto, presso le attività commerciali del territorio aderenti, una piccola donazione. Il ricavato sarà integralmente devoluto all'ospedale San Pio di Benevento, presidio impegnato in prima linea nella lotta al Covid, ed alle famiglie del luogo in difficoltà.