Ultime Notizie Roma del 01-12-2020 ore 19 | 10

(Di martedì 1 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno il governo in vista del nuovo dpcm resta fermo sulle idea delle misure restrittive mantenere i rigori e prudenza per non vanificare i primi risultati che stiamo vedendo auspica per Natale dal ministro della Salute Roberto Speranza durante l’incontro con le regioni il ministro per gli affari regionali Francesco boccia avrebbe definito centrali due punti evitare gli spostamenti e mantenere il coprifuoco alle 22 anche a Natale Capodanno vado e ristoranti chiusi alle 18 come ora anche nelle regioni gialle come dovrebbero diventare tutte entro le festività il sistema zone con tre colori resta in vigore la validità potrebbe durare almeno fino al 10 gennaio in Val d’Aosta in Valle D’Aosta partito lo screening di massa struttura regionale Welfare della Lombardia ...