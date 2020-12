Task force e commissari | la Politica appalta ad altri la propria crisi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) In questi giorni abbiamo assistito alle prime proposte su come gestire gli ormai famosi 209 miliardi che arriveranno dall’Europa per costituire il Recovery Fund a disposizione dell’Italia. È dal 21 luglio che abbiamo notizie certe sull’assegnazione eppure poco si è mosso, vuoi per il tema difficile da gestire, vuoi per i problemi legati all’emergenza della seconda ondata, vuoi perché il governo è composto da anime tanto diverse eppure in contatto tra loro: avreste mai pensato di vedere Renzi e i Cinque Stelle governare insieme? Tra distinguo e problematiche varie, dibattiti che sono scoppiati a metà e subito messi a tacere tra ipotesi di rimpasto e minacce più o meno velate, è stato Conte a mettere per primo le carte sul tavolo, come si addice a un presidente del Consiglio dotato di tanto raggio d’azione come nessun altro prima aveva avuto, almeno dal punto di vista dell’emergenza ...