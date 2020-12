Sandra Milo posa nuda a 87 anni. E manda in tilt il web (Di martedì 1 dicembre 2020) Non c’è un’età giusta per stupire. E Sandra Milo lo sa bene. Infatti a 87 anni ha posato nuda per la rivista Flewid Book, che le ha dedicato la copertina del nuovo numero. Sandra Milo: vita, amori, carriera sfoglia la gallery Uno scatto in cui l’attrice appare in una posa sensuale ed elegante, icona di una bellezza senza tempo che ha conquistato anche il popolo del web. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) Non c’è un’età giusta per stupire. Elo sa bene. Infatti a 87hatoper la rivista Flewid Book, che le ha dedicato la copertina del nuovo numero.: vita, amori, carriera sfoglia la gallery Uno scatto in cui l’attrice appare in unasensuale ed elegante, icona di una bellezza senza tempo che ha conquistato anche il popolo del web. Leggi anche › ...

