Rotolo di lattuga | pochissime calorie e super gustoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 dicembre 2020)di: leggerissimo eVolete preparare un antipasto, che sia perfetto da presentare in un buffet durante le feste di Natale? Ecco la ricetta, che vi permetterà di comporre undiripieno, senza cottura, ma molto leggero.di: Ingredienti Per fare undiripieno, avrete bisogno di: 2 cespi dida 600 grammi ciascuna 250 grammi di ricotta 200 ml di brodo vegetale 60 grammi di salmone affumicato 60 grammi di mandorle 15 ml di olio di oliva 1 limone (vi servirà sia il suo succo che la sua buccia) Q.b. di sale fino da cucina e di pepe di nero Q.b. di rosmarino e di timo essiccato in polvere. Preparare gli ingredienti Prendere le ...