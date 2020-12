Risveglio col botto per l’Inter: fuochi d’artificio e lattine in strada alle 4 di mattino – Video (Di martedì 1 dicembre 2020) fuochi d’artificio e lattine. È stata questa l’accoglienza riservata dai tifosi del Borussia Moenchegladbach all’Inter nella notte prima della sfida decisiva in Champions League di stasera. Intorno alle 4, riportano i media tedeschi, un gruppo di tifosi ha acceso diversi fuochi d’artificio davanti all’hotel che ospita la squadra di Conte, in stile Capodanno, per oltre 5 minuti, con evidente fastidio da parte del club. Inoltre, i tifosi hanno appeso uno striscione con la scritta “Ricordati Inter, va meglio con la Coca Cola”, chiaro rimando all’episodio della lattina di Boninsegna nella sfida tra i nerazzurri e tedeschi nel 1971, con diverse lattine di Coca Cola vuote rinvenute nei pressi dell’albergo. La polizia di Moenchegladbach ha avviato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020). È stata questa l’accoglienza riservata dai tifosi del Borussia Moenchegladbach alnella notte prima della sfida decisiva in Champions League di stasera. Intorno4, riportano i media tedeschi, un gruppo di tifosi ha acceso diversidavanti all’hotel che ospita la squadra di Conte, in stile Capodanno, per oltre 5 minuti, con evidente fastidio da parte del club. Inoltre, i tifosi hanno appeso uno striscione con la scritta “Ricordati Inter, va meglio con la Coca Cola”, chiaro rimando all’episodio della lattina di Boninsegna nella sfida tra i nerazzurri e tedeschi nel 1971, con diversedi Coca Cola vuote rinvenute nei pressi dell’albergo. La polizia di Moenchegladbach ha avviato ...

