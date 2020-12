Reddito di cittadinanza, stretta sui furbetti: via libera ai controlli Inps (Di martedì 1 dicembre 2020) Al via i controlli a tappeto dell’Inps per stanare i furbetti del Reddito di cittadinanza. Il Garante della privacy ha dato il via libera all’Istituto per incrociare in modo massivo le banche dati di diversi enti pubblici (Anagrafe tributaria, Pra, Regioni, Comuni), e fare controlli sui beneficiari del Reddito di cittadinanza, in modo da stanare i percettori indebiti. L’obiettivo è verificare se i beneficiari posseggano realmente i requisiti per ricevere il sostegno economico. Reddito di cittadinanza, su cosa verranno fatti i controlli Si tratta di controlli su possesso di beni immobili, intestazione di autoveicoli, ricovero in strutture pubbliche di lunga degenza, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) Al via ia tappeto dell’per stanare ideldi. Il Garante della privacy ha dato il viaall’Istituto per incrociare in modo massivo le banche dati di diversi enti pubblici (Anagrafe tributaria, Pra, Regioni, Comuni), e faresui beneficiari deldi, in modo da stanare i percettori indebiti. L’obiettivo è verificare se i beneficiari posseggano realmente i requisiti per ricevere il sostegno economico.di, su cosa verranno fatti iSi tratta disu possesso di beni immobili, intestazione di autoveicoli, ricovero in strutture pubbliche di lunga degenza, ...

