Presentati Amazfit GTS 2 Mini e POP Pro | cosa possono offrire

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sapevamo che presto o tardi l’GTS 2sarebbe arrivato, come infatti è stato: il piccolo di casa Huami è stato ufficializzato oggi 1 dicembre insieme al POP Pro. Partiamo dal primo dei due, che, quanto a design, somiglia molto ad Apple Watch (potrebbe piacere anche per questo), oltre ad includere uno schermo AMOLED da 1.55 pollici con risoluzione di 354 x 306 pixel a 301ppi, angoli sdondati ed un pulsante fisico collocato sul versante laterale. Lo smartwatch presenta la modalità AOD, il monitoraggio costante del battito cardiaco e della saturazione del sangue, il tracking della qualità del sonno, oltre 70 modalità di allenamento diverse e la resistenza all’acqua fino a 50 metri. Non mancano il Bluetooth 5.0 LE, l’NFC, il microfono e l’assistente vocale XiaoAI, oltre che una batteria da 220mAh (autonomia di 14 ...