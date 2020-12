Mes:Di Maio,nessun dibattito,finché M5s governa non si usa (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA, DEC 1 - "Non mi sottraggo al dibattito sul Mes: il Mes è debito e il ministro Gualtieri, con cui lavoro benissimo, ha detto chiaramente che non sono 37 miliardi di euro ma 300 milioni di euro. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA, DEC 1 - "Non mi sottraggo alsul Mes: il Mes è debito e il ministro Gualtieri, con cui lavoro benissimo, ha detto chiaramente che non sono 37 miliardi di euro ma 300 milioni di euro. ...

fanpage : Il M5S si oppone a #Mes e #patrimoniale - bendellavedova : Il M5S vieta a PD, IV e Leu di usare il Mes e di risparmiare 3-400 milioni annui in interessi, imponendo la “tassa… - Azione_it : Con quale Governo dovremmo collaborare quello che oggi con Speranza dice che il MES è indispensabile, o quello di D… - BomprezziMarco : RT @Phastidio: Qui l'allievo prediletto di Brunetta confonde il MES pandemico col trattato salvastati Di Maio: «Temo i veti stranieri per… - Raff_Napolitano : Quando Di Maio diceva No al #Mes o faremo fine Grecia; ora dice Sì per salvare la poltrona -