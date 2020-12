L’Inter ritrova Brozovic, una notte per tenere accesa la luce della Champions (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Inter ritrova Brozovic, la mente del centrocampo, guarito dal Covid-19 nella notte più importante, in Germania contro il Borussia Monchengladbach. I nerazzurri vogliono restare aggrappati alla Champions, dopo soli due punti in quattro partite l’unica strada per non spegnere la luce è vincere le prossime due gare e sperare nel Real Madrid all’ultima giornata. LEGGI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020), la mente del centrocampo, guarito dal Covid-19 nellapiù importante, in Germania contro il Borussia Monchengladbach. I nerazzurri vogliono restare aggrappati alla, dopo soli due punti in quattro partite l’unica strada per non spegnere laè vincere le prossime due gare e sperare nel Real Madrid all’ultima giornata. LEGGI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

