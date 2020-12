I mutui al tempo del Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ogni volta che gli esperti analizzano l’impatto del-19 sul mercato immobiliare emergono nuovi particolari e si prospettano differenti scenari. Uno degli ultimi spunti di riflessione arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed è stato ripreso all’interno del blog di Immobiliare.it: la pandemia impedirà agli italiani di usufruire delle detrazioni sul mutuo per la prima casa? Non è detto, perché sono state concesse delle proroghe sulle tempistiche necessarie per ottenerle. I lavori si protraggono oltre il limite stabilito Il caso che ha portato L’Agenzia delle Entrate a esaminare la questione è quello di una contribuente che ha richiesto un mutuo ipotecario per l’acquisto di un’unità immobiliare adiacente alla sua prima abitazione, allo scopo di accorparle e ampliare la casa dove vivere. La normativa imporrebbe che, per avere diritto alla detrazione sugli ...