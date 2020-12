Grey’s Anatomy 17: torna un altro personaggio dal passato, dopo Sheperd… [VIDEO] (Di martedì 1 dicembre 2020) È tornato, e con il botto, Grey’s Anatomy. Il medical drama più longevo e amato del piccolo schermo sta sorprendendo i telespettatori, anche quelli più scettici. La verità è che 17 stagioni sono tantissime e le probabilità che potesse subentrare la noia erano elevate. Shonda Rihmes, però, le probabilità le sfida, lo ha sempre fatto. Lo ha fatto quando ha messo a repentaglio la vita dei suoi protagonisti, quando ha dovuto rinunciare ad alcuni dei personaggi più famosi di sempre e lo ha fatto quando ha scelto di riportare in “vita” il Dottor Sheperd. A proposito di ricordi: chi tornerà nella prossima puntata? Lo scopriremo giovedì 3 dicembre, nel frattempo, però, è in atto una gara all’ultimo nome tra social, media e programmi tv. Chi torna in Grey’s Anatomy? Se nelle ultime settimane ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 dicembre 2020) Èto, e con il botto,. Il medical drama più longevo e amato del piccolo schermo sta sorprendendo i telespettatori, anche quelli più scettici. La verità è che 17 stagioni sono tantissime e le probabilità che potesse subentrare la noia erano elevate. Shonda Rihmes, però, le probabilità le sfida, lo ha sempre fatto. Lo ha fatto quando ha messo a repentaglio la vita dei suoi protagonisti, quando ha dovuto rinunciare ad alcuni dei personaggi più famosi di sempre e lo ha fatto quando ha scelto di riportare in “vita” il Dottor Sheperd. A proposito di ricordi: chi tornerà nella prossima puntata? Lo scopriremo giovedì 3 dicembre, nel frattempo, però, è in atto una gara all’ultimo nome tra social, media e programmi tv. Chiin? Se nelle ultime settimane ...

