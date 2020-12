G20 | Conte | ‘lo affronteremo cercando lasciarci alle spalle terribile pandemia’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “E’ appena cominciate ufficialmente la presidenza italiana del G20. L’Italia è pronta a dare il via a un anno di intenso lavoro. Siamo chiamati a dare risposte all’altezza delle grandi sfide globali che ci attendono. E a costruire oggi il mondo di domani, per consegnare nelle mani dei nostri figli un Pianeta migliore. L’Italia saprà mettere in campo tutto il suo impegno e la sua apertura al dialogo, mostrando le sue bellezze, la sua storia e la sua capacità di progettare il futuro. Lo faremotutti insieme displapandemia che sta causando tanta sofferenza in ogni parte del mondo”. Così il premier Giuseppe, nel video che da il la alla presidenza italiana del G20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.