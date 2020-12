A Reggio Emilia aprono le ‘stanze degli abbracci’ | per gli anziani nelle case di riposo

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) REGGIO EMILIA – Nelle otto strutture gestiste dall’Asp di Reggio Emilia potrebbero essere operative già tra poche settimane le prime “stanze degli abbracci” della provincia. Dove cioè i 500 anziani ospitati possono incontrare in sicurezza i loro familiari attraverso una parete di plastica trasparente e con maniche indossabili dai visitatori. A progettarle saranno le giovani leve dell’Ordine reggiano degli architetti (affiancati da un collega più esperto) su proposta del Comune e in collaborazione con i tecnici dell’Ausl. “Le persone anziane ospiti di residenze socio-sanitarie assistite e delle case di riposo, sono state fra le più duramente colpite, non solo sul piano epidemiologico, ma anche e in maniera totalizzante, dalle norme di isolamento imposte dal coronavirus”, spiega l’assessore al Welfare Daniele Marchi. “Ciò ha comportato spesso disorientamento, brusca e dolorosa rottura di legami e soprattutto contatti fisici, mettendo a durissima prova equilibri psicologici, affetti e relazioni, ricordi, spiritualità, benessere mentale ed emotivo. E ripercussioni nei parenti e negli amici”. Le stanze degli abbracci, quindi, “sono una risposta attuabile alla ricostruzione, almeno parziale, di condizioni di vita sostenibili, per gli anziani, che sono un bene inestimabile”, conclude l’assessore.