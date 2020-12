Roberto Bolle: «Tra due anni vado in pensione, per i ballerini è normale» (Di lunedì 30 novembre 2020) Aprile 2022. Per gli appassionati della danza – e non solo – sarà un appuntamento storico perché Roberto Bolle raggiungerà l’età pensionabile. «I ballerini vanno in pensione a 47 anni», racconta l’étoile a Omar Schillaci, vicedirettore di SkyTG24, durante lo speciale «L’attimo sospeso». «Io ne ho 45, quindi mi sto avvicinando. Comunque secondo me è un buon compromesso». Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Aprile 2022. Per gli appassionati della danza – e non solo – sarà un appuntamento storico perché Roberto Bolle raggiungerà l’età pensionabile. «I ballerini vanno in pensione a 47 anni», racconta l’étoile a Omar Schillaci, vicedirettore di SkyTG24, durante lo speciale «L’attimo sospeso». «Io ne ho 45, quindi mi sto avvicinando. Comunque secondo me è un buon compromesso».

